В Якутии у мужчины нашли три килограмма незаконно купленного золота

Не все то золото, что блестит, или Приключения алмаза в России

Много или мало – 105 миллиграммов, зависит от того, что мы взвешиваем. Если это вес природного алмаза ювелирного качества, то вполне достаточно, чтобы порадоваться находке. 3 июля 1829 года в России был найден первый алмаз.