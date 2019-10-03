В Якутии у мужчины нашли три килограмма незаконно купленного золота

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Полицейские в Якутии задержали ранее судимого за убийство и грабеж 46-летнего уроженца Костромы, которого подозревают в незаконном обороте золота; при нем нашли 3 килограмма желтого металла, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий на 987-м километре федеральной автомобильной дороги Колыма полицейскими остановлен микроавтобус, который следовал из Республики Саха (Якутия) в Магаданскую область. В сумке для ноутбука, принадлежащей одному из пассажиров, обнаружены два свертка, в которых находилась россыпь металла желтого цвета", - рассказала Волк.
Проведенная экспертиза установила, что это природное золото. По оценкам специалистов, его стоимость превышает 9,5 миллиона рублей, рассказала официальный представитель МВД России.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 191 УК РФ. Задержан ранее судимый за убийство и разбой 46-летний уроженец города Костромы, проживающий в городе Сусуман Магаданской области", - сообщила Ирина Волк.
Мужчина объяснил, что купил золото в поселке Усть-Нера и собирался его потом продать.
"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к незаконному сбыту драгоценного металла", - заключила официальный представитель МВД России.
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