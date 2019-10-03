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РИА Новости

В Якутии у мужчины нашли три килограмма незаконно купленного золота

12:43 03.10.2019
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© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Полицейские в Якутии задержали ранее судимого за убийство и грабеж 46-летнего уроженца Костромы, которого подозревают в незаконном обороте золота; при нем нашли 3 килограмма желтого металла, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий на 987-м километре федеральной автомобильной дороги Колыма полицейскими остановлен микроавтобус, который следовал из Республики Саха (Якутия) в Магаданскую область. В сумке для ноутбука, принадлежащей одному из пассажиров, обнаружены два свертка, в которых находилась россыпь металла желтого цвета", - рассказала Волк.
Слитки золота
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Проведенная экспертиза установила, что это природное золото. По оценкам специалистов, его стоимость превышает 9,5 миллиона рублей, рассказала официальный представитель МВД России.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 191 УК РФ. Задержан ранее судимый за убийство и разбой 46-летний уроженец города Костромы, проживающий в городе Сусуман Магаданской области", - сообщила Ирина Волк.
Мужчина объяснил, что купил золото в поселке Усть-Нера и собирался его потом продать.
"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к незаконному сбыту драгоценного металла", - заключила официальный представитель МВД России.
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Ирина ВолкМВД РФЯкутияПроисшествия
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