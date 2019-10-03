Том Холланд лично помог Человеку-пауку вернуться в Marvel

Сцена из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

© Jay Maidment/ Marvel Studios Сцена из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Том Холланд лично обращался к руководству Disney и Sony, чтобы оставить Человека-паука в киновселенной Marvel, . Том Холланд лично обращался к руководству Disney и Sony, чтобы оставить Человека-паука в киновселенной Marvel, сообщает Independent.

Актер не раз связывался с исполнительным директором Disney Робертом Айгером и главой Sony Томом Ротманом с целью уговорить их попытаться наладить отношения.

В результате звезда, на стороне которого были многочисленные онлайн петиции от огорченных фанатов, сумел добиться успеха.