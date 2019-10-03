Том Холланд лично помог Человеку-пауку вернуться в Marvel

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Том Холланд лично обращался к руководству Disney и Sony, чтобы оставить Человека-паука в киновселенной Marvel, сообщает Independent.
Актер не раз связывался с исполнительным директором Disney Робертом Айгером и главой Sony Томом Ротманом с целью уговорить их попытаться наладить отношения.
В результате звезда, на стороне которого были многочисленные онлайн петиции от огорченных фанатов, сумел добиться успеха.
По условиям нового соглашения, которое позволит студии Marvel спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке, Disney получит больше денег за свое участие в проекте, чем за создание предыдущих картин франшизы.