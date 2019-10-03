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РИА Новости

Кабмин одобрил проект соглашения о создании Сетевого университета СНГ

12:40 03.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о создании Сетевого университета Содружества Независимых Государств, его планируется подписать на заседании совета глав правительств СНГ, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества Независимых Государств... Признать целесообразным подписать указанное соглашение на заседании Совета глав правительств СНГ", - говорится в документе.
Кроме того, Минобрнауки разрешено в ходе переговоров о подписании соглашения вносить в проект непринципиальные изменения.
Поясняется, что Сетевой университет является сетью образовательных организаций, объединенных соглашением для реализации совместных образовательных программ с использованием ресурсов друг друга, а также при необходимости с участием иных организаций и учреждений государств СНГ.
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Партнерами являются организации высшего образования (учреждения государств-участников соглашения), отвечающие критериям и условиям присоединения образовательных организаций к университету, разработанным и утвержденным в соответствии с настоящим соглашением.
Добавляется, что университет создается для подготовки кадров по специальностям и направлениям высшего образования, дополнительным профессиональным программам, а также для реализации совместных научных и научно-технических проектов, представляющих приоритетный интерес для стран-участников соглашения. Управляться университет будет координационным советом.
Согласно документу, обучение граждан государств-участников соглашения в рамках договора между вузами-партнерами будет оплачиваться за счет ассигнований, предусматриваемых в бюджетах государств на развитие образования, с выплатой обучающимся стипендий и предоставлением общежития на условиях, установленных законодательством принимающих государств. Кроме того, учёба может быть оплачена за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг, за счет средств фондов, созданных государствами СНГ, а также за счет средств из иных источников финансирования, не противоречащих законам принимающих государств.
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"Освоение совместных образовательных программ обучающимися в организациях-партнерах осуществляется на русском языке", - добавляется в распоряжении.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в Сетевой университет вошли на настоящий момент 38 вузов, в том числе 14 российских. В качестве стран-участников указаны девять государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Украина.
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