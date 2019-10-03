Кабмин одобрил проект соглашения о создании Сетевого университета СНГ

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о создании Сетевого университета Содружества Независимых Государств, его планируется подписать на заседании совета глав правительств СНГ, соответствующий документ опубликован на Правительство РФ одобрило проект соглашения о создании Сетевого университета Содружества Независимых Государств, его планируется подписать на заседании совета глав правительств СНГ, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации

"Одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества Независимых Государств... Признать целесообразным подписать указанное соглашение на заседании Совета глав правительств СНГ", - говорится в документе.

Кроме того, Минобрнауки разрешено в ходе переговоров о подписании соглашения вносить в проект непринципиальные изменения.

Поясняется, что Сетевой университет является сетью образовательных организаций, объединенных соглашением для реализации совместных образовательных программ с использованием ресурсов друг друга, а также при необходимости с участием иных организаций и учреждений государств СНГ.

Партнерами являются организации высшего образования (учреждения государств-участников соглашения), отвечающие критериям и условиям присоединения образовательных организаций к университету, разработанным и утвержденным в соответствии с настоящим соглашением.

Добавляется, что университет создается для подготовки кадров по специальностям и направлениям высшего образования, дополнительным профессиональным программам, а также для реализации совместных научных и научно-технических проектов, представляющих приоритетный интерес для стран-участников соглашения. Управляться университет будет координационным советом.

Согласно документу, обучение граждан государств-участников соглашения в рамках договора между вузами-партнерами будет оплачиваться за счет ассигнований, предусматриваемых в бюджетах государств на развитие образования, с выплатой обучающимся стипендий и предоставлением общежития на условиях, установленных законодательством принимающих государств. Кроме того, учёба может быть оплачена за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг, за счет средств фондов, созданных государствами СНГ, а также за счет средств из иных источников финансирования, не противоречащих законам принимающих государств.

"Освоение совместных образовательных программ обучающимися в организациях-партнерах осуществляется на русском языке", - добавляется в распоряжении.