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РИА Новости

Аксенов отправил в отставку министра экономического развития Крыма

12:39 03.10.2019 (обновлено: 13:03 03.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Республики Крым Людмила Бланк на стенде международного информационного агентства и радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Министр экономического развития Республики Крым Людмила Бланк на стенде международного информационного агентства и радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку министра экономического развития республики Людмилу Бланк.
"Принять отставку Бланк Людмилы Сергеевны по собственному желанию и освободить ее от государственной должности - министра экономического развития республики Крым согласно поданному заявлению", - говорится в указе главы республики, опубликованном на сайте крымского правительства.
Бланк занимала этот пост с декабря 2018 года, до этого работала в должности замглавы минэкономики.
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