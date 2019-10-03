Аксенов отправил в отставку министра экономического развития Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку министра экономического развития республики Людмилу Бланк.
"Принять отставку Бланк Людмилы Сергеевны по собственному желанию и освободить ее от государственной должности - министра экономического развития республики Крым согласно поданному заявлению", - говорится в указе главы республики, опубликованном на сайте крымского правительства.
Бланк занимала этот пост с декабря 2018 года, до этого работала в должности замглавы минэкономики.