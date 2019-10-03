Могерини отложила визит в Минск

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Евросоюз отложил визит главы дипломатии Федерики Могерини в Минск в связи с "изменениями в расписании" у ряда участников переговоров, сообщил РИА Новости в четверг уполномоченный чиновник в структурах ЕС.
Визит Могерини в Минск был запланирован 4 и 5 октября.
"Визит высокого представителя в Белоруссию, а также министерское мероприятие программы "Восточного партнерства" откладываются в связи с рядом изменений повестки дня различных участников, а также после контактов с принимающей белорусской стороной", - сказал собеседник агентства.
Подробности этого решения, а также новые возможные сроки визита чиновник не уточнил.
В свою очередь в представительстве ЕС в Белоруссии в четверг также сообщили, что сожалеют о переносе визита Могерини и встречи высокого уровня в рамках "Восточного партнерства" в Минске.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил РИА Новости, что белорусская сторона подтверждает информацию, распространенную Европейской службой внешних связей, о том, что мероприятие по линии "Восточного партнерства" в Минске отложено. Он воздержался от комментариев относительно новых дат его проведения.
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