Могерини отложила визит в Минск

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Евросоюз отложил визит главы дипломатии Федерики Могерини в Минск в связи с "изменениями в расписании" у ряда участников переговоров, сообщил РИА Новости в четверг уполномоченный чиновник в структурах ЕС.

Визит Могерини в Минск был запланирован 4 и 5 октября.

"Визит высокого представителя в Белоруссию, а также министерское мероприятие программы "Восточного партнерства" откладываются в связи с рядом изменений повестки дня различных участников, а также после контактов с принимающей белорусской стороной", - сказал собеседник агентства.

Подробности этого решения, а также новые возможные сроки визита чиновник не уточнил.

В свою очередь в представительстве ЕС в Белоруссии в четверг также сообщили, что сожалеют о переносе визита Могерини и встречи высокого уровня в рамках "Восточного партнерства" в Минске.