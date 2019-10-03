Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T15:12Z
https://ria.ru/20191003/1559392099.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155940/05/1559400553_0:225:2340:1541_1036x0_80_0_0_34d19f35c4f9273186acc4e60a5f611f.jpg
РИА Новости

Титов посетил в СИЗО фигурантов дела Baring Vostok

12:31 03.10.2019 (обновлено: 15:12 03.10.2019)
155
© Фото : Пресс-служба УФСИН по г. МосквеУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил в СИЗО фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok. 3 октября 2019
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил в СИЗО фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok. 3 октября 2019
© Фото : Пресс-служба УФСИН по г. Москве
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил в СИЗО фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok. 3 октября 2019
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в четверг посетил в СИЗО фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok и сообщил, что будет делать все возможное, чтобы как минимум мера пресечения для них была смягчена.
В настоящее время в СИЗО остаются трое фигурантов дела: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Титов встретился отдельно с каждым из фигурантов дела. "Совершенно понятно, что они попадают под действие 108 статьи УПК ("Заключение под стражу", исключает заключение под стражу для предпринимателей в ряде случаев - ред.). Их содержание в СИЗО, по нашему мнению, является незаконным", - сказал он журналистам.
"Мы следим за решениями судов, сейчас будет новое рассмотрение меры пресечения. Мы должны сделать все возможное, чтобы в этот раз было справедливое решение, и мера пресечения была изменена. Об этом мы им сказали, будем апеллировать к руководителям наших правоохранительных органов, прокуратуры, следить за процессом. Наши представители будут участвовать в каждом из процессов", - заявил бизнес-омбудсмен.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей
2 сентября, 09:12РИА Новости
Амурский суд отказался передать в Лондон иск "Восточного" к Майклу Калви
"Конечно, есть вопросы существа дела. По нашему мнению, сегодня вообще официальное обвинение отпало, потому что есть официальная экспертиза, заказанная следствием, которая четко говорит, что акции стоили даже дороже, чем та сумма, которая фигурировала в обвинении, ... поэтому дело должно быть закрыто или предъявлено новое обвинение", - уверен он.
В сентябре газета "Коммерсант" сообщила, что СК получил новую оценку стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), меняющую ситуацию по уголовному делу основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов. По данным издания, экспертиза показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита, составляет не 600 тысяч рублей, как утверждали потерпевший и само следствие, а 3,8 миллиарда рублей.
Спор вокруг пакета акций IFTG лег в основу уголовного дела против Калви и еще пятерых человек о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% IFTG, оцененных в 3 миллиарда рублей. По мнению следствия, на самом деле акции стоили 600 тысяч рублей, а деньги из банка были похищены. Сам Калви на суде предлагал продать пакет акций IFTG на рынке, чтобы доказать, что они стоят не 600 тысяч рублей.
Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы
15 августа, 15:38РИА Новости
В Baring Vostok прокомментировали перевод Дельпаля под домашний арест
100001
Обсудить 0
Майкл КалвиДело Bаring VostokБорис ТитовСледственный комитет РФПроисшествия
Рекомендуем
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил в СИЗО фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok. 3 октября 2019
Титов: фигуранты по делу Baring переписывали материалы следствия от руки
РИА
Новости
Главный редактор независимого информационного портала Весьма Андрей Гришин
В Магадане главред информагентства заявил, что на него напали
Учительница на уроке в День знаний
Опрос: россияне поддерживают идею дарить учителям один букет от класса
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
Суд отложил разбирательство о допэмиссии "Восточного" из-за оценки акций
Лента
новостей
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
На Алтае человек погиб при взрыве газового баллона в гараже
Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля Союза МС-12. 3 октября 2019
Парашют возвращающегося с МКС корабля "Союз МС-12" раскрылся
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии один человек погиб при взрыве жилого дома
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко считает, что принятие законопроекта о столице может навредить Киеву
Здание министерства транспорта РФ
Минтранс готовит для властей доклад по мониторингу цен на авиабилеты
Молоток судьи
В ЕС сочли возможным удаление с Facebook комментариев по решению суда
Глава Роспечати Михаил Сеславинский
Глава Роспечати прокомментировал ситуацию вокруг курсов "Бастион"
Терминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК РФ
Около тысячи цифровых избирательных участков появятся в России к 2020 году
Дом правительства РФ
Кабмин одобрил проект соглашения о создании Сетевого университета СНГ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Лента новостейМолния