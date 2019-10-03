Титов посетил в СИЗО фигурантов дела Baring Vostok

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в четверг посетил в СИЗО фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok и сообщил, что будет делать все возможное, чтобы как минимум мера пресечения для них была смягчена.

В настоящее время в СИЗО остаются трое фигурантов дела: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Титов встретился отдельно с каждым из фигурантов дела. "Совершенно понятно, что они попадают под действие 108 статьи УПК ("Заключение под стражу", исключает заключение под стражу для предпринимателей в ряде случаев - ред.). Их содержание в СИЗО, по нашему мнению, является незаконным", - сказал он журналистам.

"Мы следим за решениями судов, сейчас будет новое рассмотрение меры пресечения. Мы должны сделать все возможное, чтобы в этот раз было справедливое решение, и мера пресечения была изменена. Об этом мы им сказали, будем апеллировать к руководителям наших правоохранительных органов, прокуратуры, следить за процессом. Наши представители будут участвовать в каждом из процессов", - заявил бизнес-омбудсмен.

"Конечно, есть вопросы существа дела. По нашему мнению, сегодня вообще официальное обвинение отпало, потому что есть официальная экспертиза, заказанная следствием, которая четко говорит, что акции стоили даже дороже, чем та сумма, которая фигурировала в обвинении, ... поэтому дело должно быть закрыто или предъявлено новое обвинение", - уверен он.

В сентябре газета "Коммерсант" сообщила, что СК получил новую оценку стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), меняющую ситуацию по уголовному делу основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов. По данным издания, экспертиза показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита, составляет не 600 тысяч рублей, как утверждали потерпевший и само следствие, а 3,8 миллиарда рублей.