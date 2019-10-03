В Магадане главред информагентства заявил, что на него напали

Фото с последствиями нападения. Друзья, всем спасибо за поддержку, я жив, серьезных травм не нанесли. Хреновая акция устрашения получилась, потому что я не испугался. Полиция ищет, надеюсь, найдут. Короче, я не @KSHN , если вы об этом) pic.twitter.com/Eo9Wq8cv8n