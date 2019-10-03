В Магадане главред информагентства заявил, что на него напали

МАГАДАН, 3 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские в Магадане в четверг начали проверку по обращению главного редактора местного информагентства "Весьма" Андрея Гришина, заявившего о том, что его избили и потребовали отказаться от критических публикаций.
Гришин на страницах информагентства "Весьма" сообщил, что на него напали двое неизвестных в подъезде дома. Мужчины несколько раз ударили журналиста и потребовали впредь не писать критических статей. Гришин обратился в полицию и снял убегавших на видеокамеру телефона. Он заявил, что не знает, кто на него напал, и с чем это связано.
Фото с последствиями нападения. Друзья, всем спасибо за поддержку, я жив, серьезных травм не нанесли. Хреновая акция устрашения получилась, потому что я не испугался. Полиция ищет, надеюсь, найдут. Короче, я не @KSHN , если вы об этом) pic.twitter.com/Eo9Wq8cv8n— Андрей Гришин (@Free_Magadan) 3 октября 2019 г.
"Заявление поступило. Информация по данному происшествию зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части городского отдела внутренних дел. Проводится проверка", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД региона.