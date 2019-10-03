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РИА Новости

В Магадане главред информагентства заявил, что на него напали

12:30 03.10.2019 (обновлено: 14:02 03.10.2019)
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© Фото : Сергей ГолубевГлавный редактор независимого информационного портала "Весьма" Андрей Гришин
Главный редактор независимого информационного портала Весьма Андрей Гришин
© Фото : Сергей Голубев
МАГАДАН, 3 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские в Магадане в четверг начали проверку по обращению главного редактора местного информагентства "Весьма" Андрея Гришина, заявившего о том, что его избили и потребовали отказаться от критических публикаций.
Гришин на страницах информагентства "Весьма" сообщил, что на него напали двое неизвестных в подъезде дома. Мужчины несколько раз ударили журналиста и потребовали впредь не писать критических статей. Гришин обратился в полицию и снял убегавших на видеокамеру телефона. Он заявил, что не знает, кто на него напал, и с чем это связано.
"Заявление поступило. Информация по данному происшествию зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части городского отдела внутренних дел. Проводится проверка", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД региона.
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