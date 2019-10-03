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РИА Новости

Минтранс готовит для властей доклад по мониторингу цен на авиабилеты

12:28 03.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минтранс России готовит для властей доклад по мониторингу цен на авиабилеты, сообщил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих в кулуарах выставки "Транспорт России. Сквозь время — в будущее".
В сентябре Дитрих говорил, что ведомство планирует к концу месяца выработать меры по сдерживанию роста цен на авиабилеты. Он отмечал, что на полях ВЭФ проводились консультации с "Аэрофлотом" и другими авиакомпаниями по этому вопросу. Совет директоров "Аэрофлота" 25 сентября обсудил методику мониторинга цен на авиабилеты.
"Мы сделали несколько в этом смысле шагов. Во-первых, мы сверились с точки зрения подходов, которые используются для мониторинга цен на билеты, мониторинга по году – соотношение роста, условно говоря, периода текущего года к соответствующему периоду предыдущего года – для того, чтобы иметь возможность отвечать на вопрос, а насколько мы выросли по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Мы выработали подходы к мониторингу цен на каждый конкретный рейс с применением механизмов динамического ценообразования", - сказал Дитрих в четверг.
По его словам, Минтранс обсудил эти подходы с авиакомпаниями и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). "Мы эти подходы обсудили и на внутриведомственных совещаниях, с ведущими авиакомпаниями поговорили о том, как они, собственно говоря, к ним относятся, с Федеральной антимонопольной службой, которая осуществляет в целом мониторинг ценовой политики авиакомпаний… Вся эта работа на сегодняшний момент проведена. Мы сейчас занимаемся обобщением, будем докладывать руководству, как намечали", - рассказал глава Минтранса.
Авиабилеты и паспорта
2 сентября, 14:57РИА Новости
ФАС не видит оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
Начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова ранее заявила, что по итогам первого полугодия стоимость авиабилетов в России выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, итоговые цифры по году в первую очередь будут зависеть от стоимости авиакеросина. В ФАС говорили РИА Новости, что не видят оснований для негативных прогнозов по росту цен авиабилетов в РФ в текущем году.
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Евгений ДитрихАэрофлотРоссияЭкономика
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