Минтранс готовит для властей доклад по мониторингу цен на авиабилеты

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минтранс России готовит для властей доклад по мониторингу цен на авиабилеты, сообщил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих в кулуарах выставки "Транспорт России. Сквозь время — в будущее".

В сентябре Дитрих говорил, что ведомство планирует к концу месяца выработать меры по сдерживанию роста цен на авиабилеты. Он отмечал, что на полях ВЭФ проводились консультации с "Аэрофлотом" и другими авиакомпаниями по этому вопросу. Совет директоров "Аэрофлота" 25 сентября обсудил методику мониторинга цен на авиабилеты.

"Мы сделали несколько в этом смысле шагов. Во-первых, мы сверились с точки зрения подходов, которые используются для мониторинга цен на билеты, мониторинга по году – соотношение роста, условно говоря, периода текущего года к соответствующему периоду предыдущего года – для того, чтобы иметь возможность отвечать на вопрос, а насколько мы выросли по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Мы выработали подходы к мониторингу цен на каждый конкретный рейс с применением механизмов динамического ценообразования", - сказал Дитрих в четверг.

По его словам, Минтранс обсудил эти подходы с авиакомпаниями и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). "Мы эти подходы обсудили и на внутриведомственных совещаниях, с ведущими авиакомпаниями поговорили о том, как они, собственно говоря, к ним относятся, с Федеральной антимонопольной службой, которая осуществляет в целом мониторинг ценовой политики авиакомпаний… Вся эта работа на сегодняшний момент проведена. Мы сейчас занимаемся обобщением, будем докладывать руководству, как намечали", - рассказал глава Минтранса.