Полиция выяснила, как муж тратил похищенные башкирской кассиршей деньги

УФА, 3 окт – РИА Новости. Супруг кассирши башкирского банка Луизы Хайруллиной, обвиняемой в краже 20 миллионов рублей, проиграл в букмекерских конторах большую часть похищенных денег, заявил начальник управления уголовного розыска МВД Башкирии Рамиль Ермеев.

"Известно, что муж Хайруллиной был игроманом, он закладывал похищенные деньги в букмекерские конторы. Мы делали запросы в эти конторы, да действительно, перечисления были. Большую часть похищенных средств он, конечно, проиграл", - сказал журналистам Ермеев.

По его словам, чета Хайруллиных призналась в содеянном.

"Сейчас продолжаются следственные действия, оба признались, дали показания", - сказал начальник уголовного розыска башкирской полиции.

Жительница Салавата подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем Маратом и двумя детьми 8 и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их местонахождение. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее.