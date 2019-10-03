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РИА Новости

Полиция выяснила, как муж тратил похищенные башкирской кассиршей деньги

12:27 03.10.2019 (обновлено: 12:28 03.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты России
Монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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УФА, 3 окт – РИА Новости. Супруг кассирши башкирского банка Луизы Хайруллиной, обвиняемой в краже 20 миллионов рублей, проиграл в букмекерских конторах большую часть похищенных денег, заявил начальник управления уголовного розыска МВД Башкирии Рамиль Ермеев.
"Известно, что муж Хайруллиной был игроманом, он закладывал похищенные деньги в букмекерские конторы. Мы делали запросы в эти конторы, да действительно, перечисления были. Большую часть похищенных средств он, конечно, проиграл", - сказал журналистам Ермеев.
По его словам, чета Хайруллиных призналась в содеянном.
"Сейчас продолжаются следственные действия, оба признались, дали показания", - сказал начальник уголовного розыска башкирской полиции.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
9 июля, 17:29РИА Новости
"Просил вынести еще": история кассирши, мужа и пропавших миллионов
Жительница Салавата подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем Маратом и двумя детьми 8 и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их местонахождение. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее.
Их поймали спустя месяц в Казани, женщину сразу поместили в СИЗО, а ее муж отправился в Москву, где по телевидению обратился к россиянам с просьбой помочь собрать средства для покрытия ущерба банку. Он также признался, что деньги похищались в течение нескольких лет. Мужчина был арестован по прилёту в уфимском аэропорту и помещён под домашний арест, так как проходит по делу в качестве соучастника.
Грабитель
1 июня, 08:00РИА Новости
Большой куш: как менеджеры, кассиры и охранники грабят свои банки
81612522
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