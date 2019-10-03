В Южной Корее жертвами тайфуна стали девять человек

ТОКИО, 3 окт - РИА Новости. Жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее стали девять человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести, сообщил в четверг местный новостной телеканал Жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее стали девять человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести, сообщил в четверг местный новостной телеканал YTN

По его данным, жертвы обнаружены в городах Пусан, Пхохан, Ульджин, Каннын при разрушениях, которые были вызваны наводнениями и оползнями.

Семь человек пострадали в провинциях Канвондо, Кёнсан-Пукто, Чеджудо.

Как отмечает YTN, всего в Южной Корее были эвакуированы 318 человек или 175 семей. Тайфун нарушил работу транспорта в стране, в 44 тысячах домов произошли перебои с электроэнергией.