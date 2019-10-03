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РИА Новости

В Южной Корее жертвами тайфуна стали девять человек

12:20 03.10.2019 (обновлено: 12:31 03.10.2019)
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© AP Photo / Lee Jin-manПолиция и скорая помощь в Южной Корее
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Полиция и скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото
ТОКИО, 3 окт - РИА Новости. Жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее стали девять человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести, сообщил в четверг местный новостной телеканал YTN.
По его данным, жертвы обнаружены в городах Пусан, Пхохан, Ульджин, Каннын при разрушениях, которые были вызваны наводнениями и оползнями.
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2 октября, 13:20РИА Новости
В Южной Корее около 700 авиарейсов отменили из-за тайфуна "Митаг"
Семь человек пострадали в провинциях Канвондо, Кёнсан-Пукто, Чеджудо.
Как отмечает YTN, всего в Южной Корее были эвакуированы 318 человек или 175 семей. Тайфун нарушил работу транспорта в стране, в 44 тысячах домов произошли перебои с электроэнергией.
Уже 18-й по счету в этом сезоне тайфун достиг побережья Южной Кореи в среду ночью и прекратил свое существование у острова Уллындо в Японском море.
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