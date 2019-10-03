Минздрав: за отсутствие препарата от рассеянного склероза отвечают регионы

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. "Окрелизумаб", используемый при лечении рассеянного склероза, включен в список жизненно важных препаратов, за его закупки и наличие отвечают регионы, заявили в пресс-службе министерства здравоохранения России, комментируя информацию об отсутствии лекарства в семи семи регионах РФ.
Ранее издание РБК сообщило, что в семи регионах России не состоялись закупки лекарства для больных рассеянным склерозом. По данным издания, пациенты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Уфе, Челябинске, Перми, Архангельске и Туве добивались назначения препарата через суд.
"Лекарственный препарат "окрелизумаб" включен в перечень ЖНВЛП на 2019 год. В соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и поручением президента Российской Федерации субъекты Российской Федерации формируют свой перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в рамках территориальных программ государственных гарантий в объеме не менее утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации на соответствующий год перечня ЖНВЛП", - говорится в сообщении.