На Чукотке эвакуировали пассажиров выкатившегося с ВПП самолета

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пассажиров самолета Sukhoi Superjet, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Певека, эвакуировали по основному трапу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Якутии на Чукотку, выкатился в аэропорту Певека за пределы ВПП левее на пять метров. На борту находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП пострадавших нет.