Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T12:19Z
https://ria.ru/20191003/1559390688.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155064/19/1550641965_239:0:2611:1334_1036x0_80_0_0_be3f8d3cb2d0179256a65857a6ca63b2.jpg
РИА Новости

На Чукотке эвакуировали пассажиров выкатившегося с ВПП самолета

12:12 03.10.2019 (обновлено: 12:19 03.10.2019)
1436
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пассажиров самолета Sukhoi Superjet, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Певека, эвакуировали по основному трапу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Якутии на Чукотку, выкатился в аэропорту Певека за пределы ВПП левее на пять метров. На борту находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП пострадавших нет.
"Эвакуация проводилась по основному трапу в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Вчера, 11:58РИА Новости
МС-21, проходящий испытания в Жуковском, сел с несработавшим датчиком шасси
313004
Обсудить 0
ПевекЯкутияЧукоткаSukhoi SuperjetПроисшествия
Рекомендуем
Шашлык
Названо самое вредное мясо
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Туве нашли пропавшего пять дней назад мальчика
Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым
Лента
новостей
Набережная Ялты
Преподаватель из США заявил, что визит в Крым стал для него открытием
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
МС-21, проходящий испытания в Жуковском, сел с несработавшим датчиком шасси
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Лапша быстрого приготовления
Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Крушение бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 . 2 октября 2019
В США число погибших после крушения бомбардировщика B-17 возросло до семи
Автомобиль полиции на дороге
В Москве двадцать человек попытались прорваться на Хованское кладбище
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Лента новостейМолния