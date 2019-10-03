Минтруд посоветовал частным компаниям не дарить сотрудникам дорогие подарки

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минтруд посоветовал частным компаниям отказаться от дорогих подарков сотрудникам, напомнив, что максимальная стоимость подарка установлена Гражданским кодексом РФ, следует из методических материалов, размещенных на сайте министерства.
Как пояснили РИА Новости в Минтруде, материалы разработаны для борьбы с коррупцией в организациях.
"Основной задачей было обрисовать организациям направления для формирования их внутренней антикоррупционной среды, дать практические советы по ее выстраиванию", - отметили в министерстве, добавив, что материалы будут распространены для получения обратной связи и возможной доработки комплекса.
В министерстве порекомендовали начать с разработки и принятия антикоррупционной политики организации, а также определить работников или подразделения, ответственные за предупреждение коррупции.
В числе других рекомендаций, подготовленных Минтрудом, оценка коррупционных рисков, разработка кодексов поведения, в том числе в части получения и дарения подарков. В рекомендациях отмечено, что согласно 575-й статье Гражданского кодекса, "не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей в отношениях между коммерческими организациями".