"Нафтогаз" призвал "Газпром" разблокировать доступ к газу из Туркмении

КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.

Об этом топ-менеджер написал в Facebook . Он добавил, что необходимо также разрешить Киеву покупать газ у независимых российских добытчиков. Вместе с тем Витренко напомнил, что Украина выступает транзитером топлива для европейских контрагентов "Газпрома".

При этом соглашение о транзите российского газа с 2020 года страны пока не заключили, стороны обсуждают возможный контракт на трехсторонних переговорах в Брюсселе.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев поддержит позицию Еврокомиссии: "Газпром" бронирует транзит на десятилетний срок со среднегодовым объемом 60 миллиардов кубометров газа. Еще 30 миллиардов кубов в год остаются доступными для других компаний или краткосрочных контрактов "Газпрома".

В Москве отмечали, что соглашение должно быть коммерчески привлекательным для России. Кроме того, Киев должен представить план модернизации своей газотранспортной системы.