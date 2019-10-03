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РИА Новости

"Нафтогаз" призвал "Газпром" разблокировать доступ к газу из Туркмении

12:11 03.10.2019 (обновлено: 16:25 03.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании компании "Нафтогаз-Украина". Архивное фото
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
Об этом топ-менеджер написал в Facebook. Он добавил, что необходимо также разрешить Киеву покупать газ у независимых российских добытчиков. Вместе с тем Витренко напомнил, что Украина выступает транзитером топлива для европейских контрагентов "Газпрома".
Объект газотранспортной системы Украины
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"Нафтогаз" договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
При этом соглашение о транзите российского газа с 2020 года страны пока не заключили, стороны обсуждают возможный контракт на трехсторонних переговорах в Брюсселе.
Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев поддержит позицию Еврокомиссии: "Газпром" бронирует транзит на десятилетний срок со среднегодовым объемом 60 миллиардов кубометров газа. Еще 30 миллиардов кубов в год остаются доступными для других компаний или краткосрочных контрактов "Газпрома".
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2 октября, 23:30РИА Новости
Путин сообщил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной
В Москве отмечали, что соглашение должно быть коммерчески привлекательным для России. Кроме того, Киев должен представить план модернизации своей газотранспортной системы.
Россия также настаивает на том, что "Газпром" и "Нафтогаз" должны уладить споры в международных арбитражах.
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Нафтогаз УкраиныГазпромТуркменияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
а кто будет платить за транзит туркменского газа по территории России? и по какому тарифу?
3 октября, 12:43
Павел
183170001
Я построил трубу, инфраструктуру, поддерживаю ГТС, а тут какой-то дядя со стороны требует подключить к моей трубе конкурентов. Нужен туркменский газ, строй хохляцкий трубопровод до Украины, в чём вопрос?!
3 октября, 13:09
scoffer
13720001
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