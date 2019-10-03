Соловьев резко ответил на обвинения украинского журналиста Дмитрия Гордона

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона. Отрывок из программы он опубликовал в инстаграме.

"Публично некто по фамилии Гордон пишет девятиминутный ответ. Я не стал смотреть излияния этого орешка. Но мне сказали там, что у меня якобы руки в крови", — сказал Соловьев.

Он продемонстрировал руки зрителям и заявил, что они "идеально чистые".

"В отличие от тебя, негодяй и мерзавец, я не поддерживаю людей, которые ведут братоубийственную войну. <...> А я многократно говорю, Гордон, читай по губам. Нет ничего страшнее, чем война между Россией и Украиной", — добавил журналист.