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РИА Новости

Соловьев резко ответил на обвинения украинского журналиста Дмитрия Гордона

12:12 03.10.2019 (обновлено: 12:36 03.10.2019)
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона. Отрывок из программы он опубликовал в инстаграме.
"Публично некто по фамилии Гордон пишет девятиминутный ответ. Я не стал смотреть излияния этого орешка. Но мне сказали там, что у меня якобы руки в крови", — сказал Соловьев.
Он продемонстрировал руки зрителям и заявил, что они "идеально чистые".

"В отличие от тебя, негодяй и мерзавец, я не поддерживаю людей, которые ведут братоубийственную войну. <...> А я многократно говорю, Гордон, читай по губам. Нет ничего страшнее, чем война между Россией и Украиной", — добавил журналист.

На прошлой неделе Соловьев раскритиковал Гордона в эфире программы. Тогда украинский журналист записал ответ, заявив, что у российского ведущего "поганый язык и поганые мысли" и на его руках "кровь украинцев и россиян, которые под воздействием его лживой пропаганды пошли воевать друг против друга".
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Владимир СоловьевРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Гордон прав 100%
3 октября, 17:32
мпмихаил пронин
8204137
У тебя он что ли должен был разрешение спросить ?!
3 октября, 12:48
Juri BERG
8020022
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