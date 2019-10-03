В Казани подростка подозревают в покушении на отчима

КАЗАНЬ, 3 окт - РИА Новости. Следственные органы в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в покушении на отчима, после которого он уехал в Марий Эл на машине матери и попал в аварию, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"По версии следствия, в ночь на 30 сентября в квартире одного из домов в поселке Юдино города Казани подозреваемый поссорился с 36-летним отчимом, после чего, вооружившись ножом, нанес ему три ранения в области шеи. Затем, забрав ключи от автомобиля матери, он уехал в Республику Марий Эл и попал там в аварию", - говорится в сообщении.
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В дальнейшем, как установило следствие, знакомая семьи отвела подростка в полицию. Причастность к совершению преступления молодой человек признал, пояснив, что конфликтовал с отчимом и ранее. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подростка одной из предусмотренных законом мер пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.