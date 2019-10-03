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РИА Новости

На Чукотке самолет выкатился за пределы ВПП

11:54 03.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАэропорт "Певек"
Аэропорт Певек
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Самолет, следовавший из Якутии на Чукотку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Певека, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВПП левее на пять метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту самолета Sukhoi Superjet находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП пострадавших нет.
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ПевекЧукоткаЯкутияПроисшествия
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