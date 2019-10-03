На Чукотке самолет выкатился за пределы ВПП

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Самолет, следовавший из Якутии на Чукотку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Певека, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВПП левее на пять метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту самолета Sukhoi Superjet находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП пострадавших нет.