СК опубликовал видео из аэропорта Челябинска, где трап въехал в самолет

ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Следственный комитет РФ показал видео последствий столкновения трапа с самолетом Airbus A-321, которое случилось в ночь на четверг в аэропорту Челябинска.

Как сообщала пресс-служба аэропорта, инцидент, по предварительным данным, случился из-за поломки трапа. Никто не пострадал, но у самолета повреждена обшивка. Ущерб устанавливается.

Самолет прилетел в Челябинск из Москвы и должен был отправиться обратно в столицу. На борту было 163 пассажира и шесть членов экипажа.