Выносившая решение по делу о гибели главы Total судья ушла в отставку

"Они ушли в отставку по собственному желанию в начале сентября", - сказал собеседник агентства. По его словам, решение об отставке было принято на очередном заседании квалификационной коллегии Москвы 5 сентября по представлению председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. Руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности, но не сообщили о ней пилотам. Суд рассмотрел дело в отношении них по части 3 статьи 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинившее крупный материальный ущерб").