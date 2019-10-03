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РИА Новости

Выносившая решение по делу о гибели главы Total судья ушла в отставку

11:48 03.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу Владимира Мартыненко
Заседание суда по делу Владимира Мартыненко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заседание суда по делу Владимира Мартыненко. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Судьи Солнцевского районного суда Москвы Анна Егорова, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова ушли в отставку, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров.
Анна Егорова рассматривала дело о катастрофе самолета Falcon в столичном аэропорту "Внуково", где погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери.
"Они ушли в отставку по собственному желанию в начале сентября", - сказал собеседник агентства. По его словам, решение об отставке было принято на очередном заседании квалификационной коллегии Москвы 5 сентября по представлению председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой.
В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — де Маржери и три члена экипажа.
Дорожный указатель на аэропорт Внуково. Архивное фото
20 октября 2016, 11:09РИА Новости
Дело о крушении самолета главы Total Кристофа де Маржери в ВнуковоПодробнее о деле о крушении самолета главы Total Кристофа де Маржери в аэропорту Внуково читайте в справке РИА Новости.
По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. Руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности, но не сообщили о ней пилотам. Суд рассмотрел дело в отношении них по части 3 статьи 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинившее крупный материальный ущерб").
В июле 2017 года Солнцевский суд приговорил Мартыненко к четырем годам колонии, Леденева - к 3,5 годам, но в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освободил их от ответственности. Суд также не стал взыскивать с фигурантов дела компенсацию в пользу потерпевших, позднее Мосгорсуд подтвердил это решение.
В аэропорту Внуково, недалеко от места крушения легкомоторного самолета Falcon. Архивное фото
16 ноября 2018, 16:14РИА Новости
Фигуранты дела о катастрофе Falcon во Внуково не признали вину
Дело в отношении диспетчеров выделили в отдельное производство, 2 октября, по данным "Коммерсанта", Солнцевский суд начал его рассматривать в третий раз.
112014
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Авиакатастрофа Falcon во Внуково (2014)Кристоф де МаржериМосковский городской судПроисшествия
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