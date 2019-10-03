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РИА Новости
Культура

Джим Керри написал "бесстрашную" книгу о себе

11:51 03.10.2019
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© AP Photo / Richard ShotwellАктер Джим Керри
Актер Джим Керри
© AP Photo / Richard Shotwell
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В мае будет опубликована книга Джима Керри, над которой актер работал вместе с писателем Даной Вачоном, сообщает THR.
"Мемуары и дезинформация" (Memoirs and Misinformation) о славе, актерской работе, романтических отношениях и многом другом.
По мнению издателя, эта работа – "бесстрашный и полу-автобиографический разбор личности".
Сам Джим Керри, который планирует тур в поддержку книги, сопроводил новость парадоксальным комментарием: "В ней нет ничего реального, но все правда".
57-летнюю звезду все знают по фильмам "Вечное сияние чистого разума", "Маска", "Шоу Трумана", "Тупой и еще тупее". Керри – далеко не первый актер, который занялся писательством. До него на этом поприще были отмечены Том Хэнкс, Шон Пенн и Итан Хоук.
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КультураКино и сериалыНовости культурыТом ХэнксДжим КерриШон Пенн
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