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РИА Новости

Турецкие власти оштрафовали Facebook на 282 тысячи долларов

11:38 03.10.2019
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© AP Photo / Noah BergerСтенд Facebook
Стенд Facebook
© AP Photo / Noah Berger
Стенд Facebook. Архивное фото
АНКАРА, 3 окт - РИА Новости. Управление по защите персональных данных Турции (KVKK) заявило в четверг, что оштрафовало Facebook на 1,6 миллиона турецких лир (около 282 тысяч долларов) за нарушение конфиденциальности персональных данных пользователей.
Отмечается, что нарушение произошло еще в прошлом году и затронуло более 280 тысяч пользователей. Их персональные данные, включая имена, даты рождения, местоположение, стали доступны из-за утечки третьим лицам.
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"Необходимые административные и технические меры, предусмотренные законом для предотвращения этого нарушения, не были приняты. Принято решение оштрафовать Facebook на 1,15 миллиона турецких лир за невыполнение своих обязанностей по защите персональных данных… Дополнительный штраф в размере 450 тысяч лир наложен на Facebook за то, что он не сообщил властям о нарушении конфиденциальности", - говорится в сообщении KVKK.
В мае Управление по защите персональных данных Турции оштрафовало Facebook на 1,65 миллиона турецких лир (около 270 тысяч долларов) из-за того, что в общий доступ попали конфиденциальные фотографии пользователей.
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