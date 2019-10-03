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РИА Новости

В Крыму призвали Киев снять с севастопольца Резуника все обвинения

11:37 03.10.2019
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© Фото : РИА Новости Крым/ Александр ПолегенькоЯлта
Ялта
© Фото : РИА Новости Крым/ Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов призвал киевские власти снять все обвинения с севастопольца Степана Резуника, задержанного по подозрению в участии в крымском народном ополчении.
Резуник, по данным украинских силовиков, был задержан в начале июня при пересечении госграницы в пункте пропуска "Каланчак" Херсонской области Украины. Мужчину подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Его жена рассказала РИА Новости, что они с мужем занимались исключительно волонтерской деятельностью, собирали гуманитарную помощь и не состояли в общественных формированиях. В начале октября Резуник выпущен их СИЗО под залог. Впереди ему предстоит ряд судебных заседаний.
"Мы приветствуем решение украинских властей выпустить Степана из СИЗО и призываем снять с него в ближайшее время все необоснованные обвинения, и надеемся на скорейшее воссоединение с семьей в Севастополе", - сказал РИА Новости Молохов.
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Молохов подчеркнул, что Резуник смог выйти из СИЗО благодаря умелым действиям украинских адвокатов и помощи, которую оказал глава Крыма Сергей Аксенов, а также освещение данной темы на сессии совета по правам человека ООН в Женеве.
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Степан РезуникСевастопольВ мире
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