Американский сенатор предложил запретить чиновникам зарабатывать на Украине

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американский сенатор Джон Нили Кеннеди объявил, что в конце месяца он подаст в конгресс закон, запрещающий ближайшим членам семей высокопоставленных чиновников и законодателей получать прибыль на Украине. Об этом сообщает издание Американский сенатор Джон Нили Кеннеди объявил, что в конце месяца он подаст в конгресс закон, запрещающий ближайшим членам семей высокопоставленных чиновников и законодателей получать прибыль на Украине. Об этом сообщает издание The Hill

Законопроект, согласно релизу офиса Кеннеди, не позволит ближайшим родственникам законодателей, чиновников, членам кабинета министров, вице-президенту или президенту "работать в качестве консультанта, сотрудника, независимого подрядчика или члена совета директоров, а также владеть пятью процентами или более в любом юридическом лице, которое ведет бизнес на Украине или с Украиной".

В заявлении Кеннеди говорится, что украинское правительство "исторически коррумпировано" и "высокопоставленные члены нашего правительства не должны быть частью этого".

Сенатор заявил, что его законопроект устранит "любые проявления неуместности или потенциального конфликта интересов".

Он подчеркнул, что лучший способ противостоять искушению — это "правильное воспитание, сильный набор ценностей и жесткие законы".

Кеннеди отметил, что собирается подать законопроект, как только конгресс вернется после двухнедельного перерыва 14 октября.