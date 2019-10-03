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РИА Новости

Американский сенатор предложил запретить чиновникам зарабатывать на Украине

11:36 03.10.2019 (обновлено: 12:00 03.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор Джон Нили Кеннеди
Сенатор Джон Нили Кеннеди
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американский сенатор Джон Нили Кеннеди объявил, что в конце месяца он подаст в конгресс закон, запрещающий ближайшим членам семей высокопоставленных чиновников и законодателей получать прибыль на Украине. Об этом сообщает издание The Hill.
Законопроект, согласно релизу офиса Кеннеди, не позволит ближайшим родственникам законодателей, чиновников, членам кабинета министров, вице-президенту или президенту "работать в качестве консультанта, сотрудника, независимого подрядчика или члена совета директоров, а также владеть пятью процентами или более в любом юридическом лице, которое ведет бизнес на Украине или с Украиной".
В заявлении Кеннеди говорится, что украинское правительство "исторически коррумпировано" и "высокопоставленные члены нашего правительства не должны быть частью этого".
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Сенатор заявил, что его законопроект устранит "любые проявления неуместности или потенциального конфликта интересов".
Он подчеркнул, что лучший способ противостоять искушению — это "правильное воспитание, сильный набор ценностей и жесткие законы".
Кеннеди отметил, что собирается подать законопроект, как только конгресс вернется после двухнедельного перерыва 14 октября.
Демократическая партия США запустила процедуру импичмента Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи украинских властей для вмешательства в президентские выборы 2020 года через попытку дискредитации бывшего вице-президента Джо Байдена, который решил выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Американский лидер обвинения отрицает.
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