Роскомнадзор заявил, что 70% запрещенной информации оскорбляет флаг и герб

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Большая часть (70%) требований Генеральной прокуратуры об удалении информации в рамках законов, ограничивающих доступ к информации, выражающей неуважение к госсимволам, связана с оскорблением флага и герба РФ, сообщается на сайте Роскомнадзора.

"С начала действия соответствующего закона в федеральную службу поступило 45 требований Генеральной прокуратуры в отношении 85 интернет-страниц. Большая часть из них (70%) касалась материалов с оскорблением флага и герба Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Так, 60 требований о защите госсимволов направлялись в связи с оскорблением флага и герба, 15 – из-за оскорбления президента России, три - оскорбления гимна, семь – Конституции РФ.

Как сообщает ведомство, в настоящий момент доступ на территории России ограничен к 4 интернет-адресам, запрещенная информация удалена с 79. Также ожидается удаление с двух интернет-страниц.