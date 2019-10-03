Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T11:33Z
https://ria.ru/20191003/1559389068.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155786/35/1557863596_0:46:3079:1778_1036x0_80_0_0_4c5f119dc23f3b13106ede50ae7fabad.jpg
РИА Новости

Роскомнадзор заявил, что 70% запрещенной информации оскорбляет флаг и герб

11:33 03.10.2019
498
© РИА Новости / Рамиль СитдиковФлаг России
Флаг России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Большая часть (70%) требований Генеральной прокуратуры об удалении информации в рамках законов, ограничивающих доступ к информации, выражающей неуважение к госсимволам, связана с оскорблением флага и герба РФ, сообщается на сайте Роскомнадзора.
"С начала действия соответствующего закона в федеральную службу поступило 45 требований Генеральной прокуратуры в отношении 85 интернет-страниц. Большая часть из них (70%) касалась материалов с оскорблением флага и герба Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Страница социальной сети Twitter на экране ноутбука
22 августа, 15:20Радио Sputnik
Приказано удалить. Twitter обязали не оскорблять Россию
Так, 60 требований о защите госсимволов направлялись в связи с оскорблением флага и герба, 15 – из-за оскорбления президента России, три - оскорбления гимна, семь – Конституции РФ.
Как сообщает ведомство, в настоящий момент доступ на территории России ограничен к 4 интернет-адресам, запрещенная информация удалена с 79. Также ожидается удаление с двух интернет-страниц.
Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружения такой информации владельцам ресурса даются сутки на удаления такой информации с момента получения уведомления, противном случае ресурс ждет блокировка.
Facebook
19 июля, 13:04РИА Новости
Роскомнадзор заставил Facebook удалить изображение со свастикой на гербе
910104
Обсудить 2
РоскомнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Захарова указала на двойные стандарты Запада в борьбе с фейками
РИА
Новости
Международный форум Российская энергетическая неделя - 2019
Пушкова возмутил вопрос американского журналиста Путину
Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США
Путин в шутку пообещал вмешаться в выборы президента США
Здание посольства РФ в Эстонии
Власти Таллина закрыли телеканал, транслировавший российские программы
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Пушков высмеял реакцию американских журналистов на шутку Путина
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Посол США в России Джон Хантсман
Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий призвал прекратить искусственное преследование стран Совета Европы
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на обвинения украинского журналиста Дмитрия Гордона
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Удары Израиля по Сирии дестабилизируют ситуацию, заявил Лавров
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Президент США Дональд Трамп и президент Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме в Вашингтоне. 2 октября 2019
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
Лента новостейМолния