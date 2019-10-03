Минэнерго ждет решения об объеме "ручного" отбора ТЭС для модернизации

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минэнерго РФ надеется, что решение об объеме отобранных на 2025 год проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС) вне конкурса, "в ручном режиме", по квоте правкомиссии по электроэнергетике, будет принято до конца этого года, сообщил РИА Новости замминистра энергетики Юрий Маневич в кулуарах Российской энергетической недели.

Летом Минэнерго предложило увеличить объем мощности по программе модернизации ТЭС в РФ, которую правкомиссия будет отбирать вне конкурса на 2025 год, до 2,5 ГВт.

"Мы хотели бы определиться с этим вопросом в этом году", - ответил Маневич на соответствующий вопрос.

Для проектов, попавших в программу модернизации ТЭС, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. В рамках программы по общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.