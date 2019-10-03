Эксперты рассказали, какие продукты подорожают к концу года

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. К концу года продукты питания в России подорожают на 3—3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахарный песок и мясо птицы. Об этом пишет газета К концу года продукты питания в России подорожают на 3—3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахарный песок и мясо птицы. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Эксперты принимали в расчет показатели инфляции, затраты производителей на изготовление товаров, изменения в регулировании и дополнительные расходы. В прогнозе также учитывались колебания цены в предновогодний сезон.

В ассоциации пояснили, что колебание цен на яйца и мясо птицы связано с сезонным фактором — осенью-зимой дорожает корм. К росту цен на сахар могут привести рост себестоимости сырья, топливных расходов и увеличение издержек производства (налоговые сборы, коммунальные платежи и т.д.).