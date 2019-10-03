Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T11:31Z
https://ria.ru/20191003/1559388862.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150274/46/1502744668_0:209:4049:2486_1036x0_80_0_0_75367f4005e952c8f019e06ce2732bd8.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают к концу года

11:30 03.10.2019 (обновлено: 11:31 03.10.2019)
2374
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели в торговом зале супермаркета
Покупатели в торговом зале супермаркета
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. К концу года продукты питания в России подорожают на 3—3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахарный песок и мясо птицы. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Эксперты принимали в расчет показатели инфляции, затраты производителей на изготовление товаров, изменения в регулировании и дополнительные расходы. В прогнозе также учитывались колебания цены в предновогодний сезон.
В ассоциации пояснили, что колебание цен на яйца и мясо птицы связано с сезонным фактором — осенью-зимой дорожает корм. К росту цен на сахар могут привести рост себестоимости сырья, топливных расходов и увеличение издержек производства (налоговые сборы, коммунальные платежи и т.д.).
В то же время эксперты пояснили, что крупные торговые сети нацелены на то, чтобы придерживаться прежней ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на полках. В первую очередь это касается товаров первой необходимости, отметили в АКОРТ.
Покупатели в супермаркете
25 сентября, 13:18РИА Новости
Счетная палата выразила обеспокоенность ростом цен на продукты в России
21011618
Обсудить 0
Ассоциация компаний розничной торговлиРоссияОбществоЭкономика
Рекомендуем
Буровая вышка и газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы
Цены на нефть перешли к росту после резкого снижения днем ранее
РИА
Новости
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает на заседании Совета Федерации РФ
Орешкин призвал не реагировать на падение бирж США
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Венесуэла планирует восстановить добычу нефти до уровня 2018 года
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил об отсутствии оснований для резких колебаний цен на нефть
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Путин выступил против обвинения Ирана в атаке на саудовские НПЗ
Рабочий в терминале компании Газпромнефть в Санкт-Петербурге
РФ может за три месяца нарастить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
Швейцария
США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Пушков высмеял реакцию американских журналистов на шутку Путина
Сенатор Джон Нили Кеннеди
Американский сенатор предложил запретить чиновникам зарабатывать на Украине
Министерство финансов РФ
Россия выдаст рекордный объем займов, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин
Атаковавшие НПЗ в Саудовской Аравии не достигли своих целей, заявил Путин
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
Лента новостейМолния