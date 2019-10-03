В московской школе прокомментировали инцидент с издевательствами

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Социальный педагог и школьный психолог работают с учениками школы №1536 и их семьями после инцидента с издевательствами над одноклассником, рассказала РИА Новости директор школы Марина Акатова.

Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.

Пресс-служба столичного департамента образования и науки ранее сообщила РИА Новости, что департамент начал проверку по факту произошедшего, в отношении виновных примут меры. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева также заявила РИА Новости, что будет разбираться в данном инциденте. Проверку организовали и следователи.

"Первого октября между учащимися нашей школы произошел конфликт, в результате которого пострадал ученик 7 класса. Как только стало известно о произошедшем, администрация школы незамедлительно сообщила родителям ребят и в компетентные органы. Сейчас с мальчиками и их семьями работают социальный педагог и школьный психолог. Подобные ситуации недопустимы, и мы примем все необходимые меры для их предотвращения", - рассказала Акатова.