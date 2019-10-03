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РИА Новости

В московской школе прокомментировали инцидент с издевательствами

11:25 03.10.2019 (обновлено: 12:35 03.10.2019)
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Социальный педагог и школьный психолог работают с учениками школы №1536 и их семьями после инцидента с издевательствами над одноклассником, рассказала РИА Новости директор школы Марина Акатова.
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
Пресс-служба столичного департамента образования и науки ранее сообщила РИА Новости, что департамент начал проверку по факту произошедшего, в отношении виновных примут меры. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева также заявила РИА Новости, что будет разбираться в данном инциденте. Проверку организовали и следователи.
"Первого октября между учащимися нашей школы произошел конфликт, в результате которого пострадал ученик 7 класса. Как только стало известно о произошедшем, администрация школы незамедлительно сообщила родителям ребят и в компетентные органы. Сейчас с мальчиками и их семьями работают социальный педагог и школьный психолог. Подобные ситуации недопустимы, и мы примем все необходимые меры для их предотвращения", - рассказала Акатова.
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Она отметила, что в настоящее время представители МВД совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят проверку. По результатам служебного расследования будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. В отношении виновных будут приняты соответствующие меры, отметила она.
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Татьяна ПотяеваМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Где подробности инцидента? А может макнутый сам виноват?
3 октября, 12:24
rroyi
6002235
И ответственность за это лежит полностью на СМИ. Сейчас будут повторять и повторять, пока кто-нибудь увы не захлебнется.
3 октября, 11:35
Майя Савина
3012116
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