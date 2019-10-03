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РИА Новости

В Чувашии заявили о решении проблемы с поставкой препарата для онкобольных

11:19 03.10.2019 (обновлено: 11:33 03.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота мобильных пунктов вакцинации в Казани
Работа мобильных пунктов вакцинации в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Перебои с поставкой препарата для онкобольных "Авегра" отмечались в Чувашии весной и в начале лета, однако в настоящее время поставка лекарства осуществляется в полном объеме, сообщили РИА Новости в администрации Республиканского онкологического клинического диспансера минздрава Чувашии.
Ранее пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщила, что омбудсмен может обратиться в Генеральную прокуратуру РФ по поводу нарушения сроков поставки в некоторые регионы, в том числе в Ульяновскую область, препарата для онкобольных "Бевацизумаб" под торговым наименованием "Авегра". Москалькова также в августе направила обращение в Минздрав России по этому поводу. По данным пресс-службы омбудсмена, причиной нарушения сроков поставки явилось его отсутствие у производителя и поставщиков, в отношении поставщиков проводилась претензионная работа в соответствии с условиями контрактов.
"В первом полугодии 2019 года поставщиком лекарственного препарата "Авегра Биокад" ("Бевацизумаб") поставки по договору осуществлялись несвоевременно и не соответствовали запрашиваемым количествам препарата… В период отсутствия препарата пациентам были подобраны альтернативные варианты терапии полихимиопрепаратами. Прерывистости лечения не было", - заявили в республиканском онкодиспансере.
Там уточнили, что перебои с поставками отмечались с конца марта до середины июня. В результате был заключен новый договор с другим поставщиком на 800 флаконов "Авегры".
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
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"Поставка начата после 1 июля по заявкам своевременно, без задержек. По состоянию на 3 октября остаточный запас лекарственного препарата "Авегра Биокад" ("Бевацизумаб") в учреждении составляет 617 флаконов. Поставка по договору состоялась полностью 24 сентября 2019 года. Пациенты обеспечены лекарственным препаратом по февраль 2020 года", - подчеркнули в республиканском онкодиспансере.
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БиокадЗдоровье - ОбществоЧувашия
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