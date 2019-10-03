В Чувашии заявили о решении проблемы с поставкой препарата для онкобольных

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Перебои с поставкой препарата для онкобольных "Авегра" отмечались в Чувашии весной и в начале лета, однако в настоящее время поставка лекарства осуществляется в полном объеме, сообщили РИА Новости в администрации Республиканского онкологического клинического диспансера минздрава Чувашии.

Ранее пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщила, что омбудсмен может обратиться в Генеральную прокуратуру РФ по поводу нарушения сроков поставки в некоторые регионы, в том числе в Ульяновскую область, препарата для онкобольных "Бевацизумаб" под торговым наименованием "Авегра". Москалькова также в августе направила обращение в Минздрав России по этому поводу. По данным пресс-службы омбудсмена, причиной нарушения сроков поставки явилось его отсутствие у производителя и поставщиков, в отношении поставщиков проводилась претензионная работа в соответствии с условиями контрактов.

"В первом полугодии 2019 года поставщиком лекарственного препарата "Авегра Биокад" ("Бевацизумаб") поставки по договору осуществлялись несвоевременно и не соответствовали запрашиваемым количествам препарата… В период отсутствия препарата пациентам были подобраны альтернативные варианты терапии полихимиопрепаратами. Прерывистости лечения не было", - заявили в республиканском онкодиспансере.

Там уточнили, что перебои с поставками отмечались с конца марта до середины июня. В результате был заключен новый договор с другим поставщиком на 800 флаконов "Авегры".