Оператор Nord Stream 2 видит хорошие шансы на получение разрешения от Дании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток — 2" видит хорошие шансы получить разрешение от Дании, нет нужды обсуждать альтернативные маршруты, заявил журналистам глава австрийской OMV Райнер Зеле.
"Я убежден, что необходимости обсуждать (новые - Прим. ред.) альтернативные маршруты для "Северного потока — 2" нет. Потому что я убежден, исходя из того, что говорят в Nord Stream 2 AG, у нас очень хороший шанс получить разрешение на строительство от Дании", - сказал он в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ).
"Если бы они сказали мне, что вероятность получения разрешения очень маленькая, тогда я бы начал задумываться", - добавил он.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран стран оператору проекта Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
30 сентября, 11:18РИА Новости"Северный поток — 2"