Оператор Nord Stream 2 видит хорошие шансы на получение разрешения от Дании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток — 2" видит хорошие шансы получить разрешение от Дании, нет нужды обсуждать альтернативные маршруты, заявил журналистам глава австрийской OMV Райнер Зеле.

"Я убежден, что необходимости обсуждать (новые - Прим. ред.) альтернативные маршруты для "Северного потока — 2" нет. Потому что я убежден, исходя из того, что говорят в Nord Stream 2 AG, у нас очень хороший шанс получить разрешение на строительство от Дании", - сказал он в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ).

"Если бы они сказали мне, что вероятность получения разрешения очень маленькая, тогда я бы начал задумываться", - добавил он.