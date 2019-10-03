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РИА Новости

Оператор Nord Stream 2 видит хорошие шансы на получение разрешения от Дании

11:15 03.10.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГенеральный директор OMV AG Райнер Зеле
Генеральный директор OMV AG Райнер Зеле
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Генеральный директор OMV AG Райнер Зеле. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток — 2" видит хорошие шансы получить разрешение от Дании, нет нужды обсуждать альтернативные маршруты, заявил журналистам глава австрийской OMV Райнер Зеле.
"Я убежден, что необходимости обсуждать (новые - Прим. ред.) альтернативные маршруты для "Северного потока — 2" нет. Потому что я убежден, исходя из того, что говорят в Nord Stream 2 AG, у нас очень хороший шанс получить разрешение на строительство от Дании", - сказал он в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ).
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"Если бы они сказали мне, что вероятность получения разрешения очень маленькая, тогда я бы начал задумываться", - добавил он.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран стран оператору проекта Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18РИА Новости
"Северный поток — 2"
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Райнер ЗелеСеверный поток-2OMVДанияЭкономика
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