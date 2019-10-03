Конгрессмен заявил о планах НАТО провести масштабные учения в Европе

Тогда вычеркиваем. НАТО отказалось ввести мораторий на РСМД В альянсе продолжают все валить на Москву. Упорно не замечая, что Пентагон уже через пару недель после выхода из ДРСМД испытал свое изделие, конкретно подпадающее под запрет договора. И сделал это для того, чтобы как можно скорее разместить поближе в том числе и к ним.