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РИА Новости

Конгрессмен заявил о планах НАТО провести масштабные учения в Европе

11:12 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема НАТО. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. НАТО проведет крупнейшие со времен "холодной войны" учения в Европе, заявил американский конгрессмен, член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди в четверг в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum).
"США с другими странами проведут крупнейшие со времен "холодной войны" европейские учения", - сказал Гараменди. При этом он не уточнил сроков проведения учений.
Он пояснил, что цель этих учений – "укрепление нашей обороны и взаимодействия союзников".
Конгрессмен добавил, что на учениях будет продемонстрирована американская поддержка европейским членам НАТО в их противостоянии с Россией. По его словам, Россия, глядя на эти учения, должна "даже не сомневаться в американской приверженности НАТО".
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