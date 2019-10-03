Конгрессмен заявил о планах НАТО провести масштабные учения в Европе

ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. НАТО проведет крупнейшие со времен "холодной войны" учения в Европе, заявил американский конгрессмен, член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди в четверг в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum).
"США с другими странами проведут крупнейшие со времен "холодной войны" европейские учения", - сказал Гараменди. При этом он не уточнил сроков проведения учений.
Он пояснил, что цель этих учений – "укрепление нашей обороны и взаимодействия союзников".
Конгрессмен добавил, что на учениях будет продемонстрирована американская поддержка европейским членам НАТО в их противостоянии с Россией. По его словам, Россия, глядя на эти учения, должна "даже не сомневаться в американской приверженности НАТО".
26 сентября, 17:16АкцентыТогда вычеркиваем. НАТО отказалось ввести мораторий на РСМДВ альянсе продолжают все валить на Москву. Упорно не замечая, что Пентагон уже через пару недель после выхода из ДРСМД испытал свое изделие, конкретно подпадающее под запрет договора. И сделал это для того, чтобы как можно скорее разместить поближе в том числе и к ним.