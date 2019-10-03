Следователи проверят сообщения об издевательствах в московской школе

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Следователи организовали проверку после появления сообщений об издевательствах в московской школе, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

"В социальных сетях распространено видео, из которого следует, что группа школьников издевалась над сверстником и применили к нему физическую силу. По данному факту <…> проводится доследственная проверка", — сказала она.

Отмечается, что в рамках проверки следователи установят всех участников инцидента, а также опросят сотрудников школы.

Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником московской школы № 1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.