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РИА Новости

Следователи проверят сообщения об издевательствах в московской школе

11:10 03.10.2019 (обновлено: 12:36 03.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Следователи организовали проверку после появления сообщений об издевательствах в московской школе, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
"В социальных сетях распространено видео, из которого следует, что группа школьников издевалась над сверстником и применили к нему физическую силу. По данному факту <…> проводится доследственная проверка", — сказала она.
Отмечается, что в рамках проверки следователи установят всех участников инцидента, а также опросят сотрудников школы.
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником московской школы № 1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
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Пресс-служба столичного департамента образования и науки ранее сообщила РИА Новости, что департамент начал проверку по факту произошедшего, в отношении виновных примут меры. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева будет разбираться в ситуации с издевательствами над учеником, представители управления по детству поедут в школу, чтобы поговорить с участниками процесса, классным руководителем и директором.
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