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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла планирует восстановить добычу нефти до уровня 2018 года

11:08 03.10.2019
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© AP PhotoНефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
© AP Photo
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Венесуэла планирует в 2019 году увеличить добычу нефти до уровня 2018 года в 1,5-1,6 миллиона баррелей в сутки, сейчас она ниже 1 миллиона баррелей, сообщил министр нефти страны Мануэль Кеведо, выступая на сессии Российской энергетической недели.
"Сейчас у нас уровень производства ниже 1 миллиона (баррелей нефти - Прим. ред.) в день... У нас достаточно инструментов сейчас, мы изменяем нашу работу с новыми клиентами. В этом году у нас есть план вернуться на уровни 2018 года - 1,5-1,6 миллиона (баррелей в сутки - Прим. ред.)", - сказал Кеведо.
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МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМануэль КеведоВенесуэлаЭкономика
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