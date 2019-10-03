Венесуэла планирует восстановить добычу нефти до уровня 2018 года

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Венесуэла планирует в 2019 году увеличить добычу нефти до уровня 2018 года в 1,5-1,6 миллиона баррелей в сутки, сейчас она ниже 1 миллиона баррелей, сообщил министр нефти страны Мануэль Кеведо, выступая на сессии Российской энергетической недели.

"Сейчас у нас уровень производства ниже 1 миллиона (баррелей нефти - Прим. ред.) в день... У нас достаточно инструментов сейчас, мы изменяем нашу работу с новыми клиентами. В этом году у нас есть план вернуться на уровни 2018 года - 1,5-1,6 миллиона (баррелей в сутки - Прим. ред.)", - сказал Кеведо.