Гражданин Украины пытался попасть в Крым в "поисках лучших условий жизни"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Гражданин Украины, предпринявший попытку попасть на территорию Крыма в обход пункта пропуска, задержан, в ходе опроса он пояснил, что пошел на такой шаг в "поисках лучших условий жизни", сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
"Пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы гражданином Украины", - говорится в сообщении.
В частности, 54-летний уроженец Кривого Рога был задержан в трех километрах от пункта пропуска "Перекоп", в районе дамбы.
"В ходе опроса мужчина пояснил, что следовал из Украины в Россию в "поисках лучших условий жизни", не имея при себе действительных документов", - отметили в ведомстве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.