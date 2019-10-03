Гражданин Украины пытался попасть в Крым в "поисках лучших условий жизни"

Пограничник на пункте пропуска на границе с Украиной. Архивное фото

Пограничник на пункте пропуска на границе с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Гражданин Украины, предпринявший попытку попасть на территорию Крыма в обход пункта пропуска, задержан, в ходе опроса он пояснил, что пошел на такой шаг в "поисках лучших условий жизни", сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

"Пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы гражданином Украины", - говорится в сообщении.

В частности, 54-летний уроженец Кривого Рога был задержан в трех километрах от пункта пропуска "Перекоп", в районе дамбы.

"В ходе опроса мужчина пояснил, что следовал из Украины в Россию в "поисках лучших условий жизни", не имея при себе действительных документов", - отметили в ведомстве.