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РИА Новости

В США более 20 военных пострадали во время учений, сообщили СМИ

11:02 03.10.2019 (обновлено: 11:03 03.10.2019)
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© AP Photo / Rahmat GulАмериканские военные
Американские военные
© AP Photo / Rahmat Gul
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более 20 военнослужащих пострадали во время проведения ночных учений по воздушно-десантной подготовке на военной базе "Лагерь Шелби" в штате Миссисипи в США, сообщает местный телеканал WDAM.
Согласно командующему военной базой Бобби Джинну, солдаты 4-й бригады 25-й пехотной дивизии из Аляски выполняли учебные прыжки с парашютом с самолета, когда сильный ветер снес группу военных с намеченной точки высадки к деревьям. Несколько солдат не смогли приземлиться и были вынуждены ждать помощи, так как их парашюты запутались в деревьях.
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"На данный момент мы установили, что 22 человека пострадали, из них пятнадцати была оказана медицинская помощь на месте, еще семь человек были доставлены в местную больницу", - приводит телеканал слова главы отдела по связям с общественностью армии США в Аляске Джона Пеннелла.
При этом отмечается, что полученные ранения не угрожают жизни.
Пеннелл добавил, что начато расследование причин произошедшего.
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