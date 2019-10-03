В США более 20 военных пострадали во время учений, сообщили СМИ

"На данный момент мы установили, что 22 человека пострадали, из них пятнадцати была оказана медицинская помощь на месте, еще семь человек были доставлены в местную больницу", - приводит телеканал слова главы отдела по связям с общественностью армии США в Аляске Джона Пеннелла.