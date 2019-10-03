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РИА Новости

Россельхознадзор изъял на московской базе тонну незаконной красной икры

11:01 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра
© РИА Новости / Алексей Насыров
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Красная икра. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россельхознадзор по итогам мероприятий по пресечению незаконного оборота пищевой продукции на территории торгово-розничного комплекса "Перовская база" выявил партию красной икры, говорится в сообщении ведомства.
"При осмотре помещений установлено, что в зоне разгрузки ООО "ГК" Морепродукт" (г. Москва) проводилась выгрузка икры красной лососевых пород (1 тонна, производитель - ООО "Тымланский рыбокомбинат", Камчатский край) без эВСД, которая перевозилась в автотранспорте совместно с кондитерскими изделиями (конфеты) и была замаскирована последними", - сообщается в пресс-релизе.
Красная икра
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Продукция была изъята из оборота и передана на ответственное хранение владельцам товара до принятия решения об утилизации или уничтожении; в соответствии с действующим законодательством она является некачественной и не подлежит реализации, поясняет ведомство.
Проверка проводилась 1 октября управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД РФ по Москве.
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