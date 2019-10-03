Росгвардия представила устройства для защиты банкоматов от подрыва газом

Банкоматы в одном из торговых центров Омска

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специальный технический комплекс для защиты банкоматов от подрыва газом представили на расширенном заседании технического совета ведомства под руководством начальника главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александра Грищенко, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комплекс технических средств охраны "Свеча" предназначен для обеспечения активной защиты сейфов и банкоматов от взлома, осуществляемого путем взрыва газовоздушной смеси", - рассказали в пресс-службе.

Устройство оперативно распознает взрывоопасную смесь и начинает заполнять сейф или банкомат противовзрывным веществом, а также передает тревожный сигнал на пульт централизованной охраны.

Также участникам заседания показали систему охраны транспортных средств, которая извещает дежурную часть о ДТП, вскрытии и попытке угона автомобиля.

"Комплекс устанавливается в салоне автомобиля и подает сигнал "тревога" в дежурную часть при попадании автомобиля в ДТП, его вскрытии или попытке угона. В настоящее время этой системой оснащено порядка 20 тысяч автотранспортных средств, в том числе машин скорой помощи", - рассказали в Росгвардии.

Как заявил начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко, в ведомстве довольны надежностью и качеством всего спектра используемой аппаратуры.