В камчатском заповеднике вступились за медведей, которых хотят отстреливать

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт — РИА Новости. Специалисты Кроноцкого заповедника выступили против инициативы общественников об отстреле медведей во входящем в его состав Южно-Камчатском заказнике, сообщает пресс-служба природного резервата.

Отмечается, что вопрос о необходимости регулирования численности зверей, обитающих на особо охраняемой природной территории федерального значения, был поднят общественными деятелями. Необходимость таких мер аргументировалась участившимися случаями выхода медведей в населенные пункты. По мнению инициаторов, животных в заказнике стало так много, что им тесно на указанной территории, и они выходят к человеческому жилью. Ученые Кроноцкого заповедника с такими заявлениями не согласны.

"Численность медведей в Южно-Камчатском заказнике стабильно высокая, и она регулируется естественным путем, без вмешательства человека. Это эталонная экосистема. Звери не ассоциируют пищу с человеком и питаются природными кормами — рыбой, орехами, ягодами, травами. Как только животных становится больше, чем позволяет емкость среды обитания, регуляция плотности населения происходит не только путем расселения молодых особей, но и за счет каннибализма и неучастия многих взрослых самок в размножении", — приводит пресс-служба слова начальника научного отдела Кроноцкого государственного заповедника.

Специалисты уверены, что выходы зверей в населенные пункты связаны не с наличием рядом особо охраняемой природной территории, а с отсутствием культуры утилизации пищевых отходов.

"Например, в поселке Ивашка в Корякском округе целая группировка медведей численностью более 50 особей выросла на местной свалке. И такая проблема характерна для всей Камчатки, в том числе для поселков, расположенных у границ Южно-Камчатского федерального заказника", — говорится в заявлении специалистов.

Они напомнили, что отстрел диких зверей для регулирования их численности на особо охраняемых природных территориях противозаконен. Подобные меры могут применяться лишь для борьбы с какой-либо эпидемией животных после согласования с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Росприроднадзором. Признаков опасных заболеваний у зверей нет.