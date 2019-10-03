В камчатском заповеднике вступились за медведей, которых хотят отстреливать

"Численность медведей в Южно-Камчатском заказнике стабильно высокая, и она регулируется естественным путем, без вмешательства человека. Это эталонная экосистема. Звери не ассоциируют пищу с человеком и питаются природными кормами — рыбой, орехами, ягодами, травами. Как только животных становится больше, чем позволяет емкость среды обитания, регуляция плотности населения происходит не только путем расселения молодых особей, но и за счет каннибализма и неучастия многих взрослых самок в размножении", — приводит пресс-служба слова начальника научного отдела Кроноцкого государственного заповедника.
"Например, в поселке Ивашка в Корякском округе целая группировка медведей численностью более 50 особей выросла на местной свалке. И такая проблема характерна для всей Камчатки, в том числе для поселков, расположенных у границ Южно-Камчатского федерального заказника", — говорится в заявлении специалистов.