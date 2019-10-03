«Это для тех, кто плохо умеет читать». Комиксы – для детей и дебилов?

В России только за последний год спрос на печатные комиксы вырос на треть. Финал "Мстителей", снятых по комиксам Marvel, собрал в нашем прокате почти $50 млн. А скоро на экраны должен выйти отечественный фильм по комиксам, "Майор Гром: Чумной доктор". Комиксы – это огромная индустрия, которой в России не было ещё 5-7 лет назад. Кто формирует спрос на них? Есть ли у нас своя комикс-школа, как в США, Японии или Франции? Когда в России перестанут считать, что комиксы только для подростков?