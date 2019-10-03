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РИА Новости

Путин отметил роль Подмосковья в становлении российской государственности

10:48 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит очередное совещание, посвящённое модернизации первичного звена здравоохранения
Владимир Путин проводит очередное совещание, посвящённое модернизации первичного звена здравоохранения
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Подмосковья с 90-летием области и отметил ее важную роль в становлении и укреплении российской государственности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"На протяжении столетий древняя подмосковная земля играла важную роль в становлении и укреплении российской государственности, была оплотом борьбы с завоевателями, осмелившимися посягнуть на свободу и независимость Отечества. Здесь – великие исторические, духовные святыни нашего народа, памятники ратной славы, бесценные шедевры архитектуры и искусства, уникальные природные заповедники", - говорится в телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что жители по праву могут гордиться многими поколениями своих земляков, которые внесли вклад в развитие национальной экономики, науки, культуры, образования, ярко проявили себя на государственном, общественном, литературном, творческом поприще.
Президент отметил, что Подмосковье сегодня обладает мощным инновационным, технологическим и интеллектуальным потенциалом. В регионе есть известные во всём мире наукограды, воплощаются в жизнь масштабные инициативы в промышленности, социальной сфере и АПК, наращиваются темпы жилищного строительства, развивается туризм.
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"Уверен, что вы и впредь будете трудиться с полной отдачей, достойно решать стоящие перед Московской областью задачи. Желаю вам всего самого доброго", - добавляется в телеграмме.
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Владимир ПутинМосковская областьОбщество
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