Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 20, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Алеппо – девять, Латакия – восемь, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Латакия – один, Хама – девять, Алеппо – один", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Деэр-Эс-Салиб провинции Хама. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,4 тонны.