Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Алеппо – девять, Латакия – восемь, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Латакия – один, Хама – девять, Алеппо – один", - говорится в сообщении.