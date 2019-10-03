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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии

10:45 03.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинГорная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб
Горная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Горная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 20, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Алеппо – девять, Латакия – восемь, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Латакия – один, Хама – девять, Алеппо – один", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Деэр-Эс-Салиб провинции Хама. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,4 тонны.
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