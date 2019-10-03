В Гонконге раненного полицейским учащегося обвинили в участии в беспорядках

ПЕКИН, 3 окт - РИА Новости. Восемнадцатилетнему учащемуся средней школы, раненному в грудь пулей полицейского на протестах в Гонконге, в четверг были предъявлены обвинения за участие в массовых беспорядках и нападение на полицию, сообщает газета Восемнадцатилетнему учащемуся средней школы, раненному в грудь пулей полицейского на протестах в Гонконге, в четверг были предъявлены обвинения за участие в массовых беспорядках и нападение на полицию, сообщает газета South China Morning Post

Отмечается, что молодой человек на слушании присутствовать не смог из-за состояния здоровья, в настоящий момент он проходит лечение в одной из больниц города после проведенной операции по извлечению пули. По имеющимся данным, его перевели из реанимации в отделение кардиоторакальной хирургии.

Обвинения за участие в массовых беспорядках в четверг были предъявлены еще шести мужчинам в возрасте от 18 до 38 лет. Раненый школьник также обвинен в нападениях на полицию, а 38-летний протестующий дополнительно обвиняется в поджоге.

Первого октября в день празднования 70-й годовщины с момента основания КНР в Гонконге прошла несанкционированная акция протеста, которая вскоре после начала превратилась в жесткие столкновения полиции и протестующих в нескольких районах города. В районе Цуаньвань полицейский выстрелил в одного из протестующих из боевого оружия, позже стало известно, что это 18-летний учащийся. Это был первый случай применения боевых патронов полицейскими против протестующих с начала массовых демонстраций в июне этого года. Более 180 человек были задержаны, более 30 человек пострадали.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.

Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.