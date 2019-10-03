В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 800 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1207 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 412 человек (женщин - 124, детей - 210), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 795 человек (женщин - 239, детей - 405)", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что за сутки российская сторона в Деэр-Эс-Салиб (провинция Хама) провела гуманитарную акцию, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,47 тонны.