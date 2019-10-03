Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с издевательствами над школьником

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева будет разбираться в ситуации с издевательствами над учеником в школе 1536, управление по детству поедет в школу, чтобы поговорить с участниками процесса, классным руководителем и директором.

"Конечно, будем разбираться. У меня пока нет уполномоченного по правам ребенка, но управление по детству в обязательном порядке с выездом на место будет разбираться в ситуации, что произошло, каким образом были допущены такие упущения, обязательно будем разбираться. Надо переговорить с участниками процесса, с классным руководителем, с директором, мы будем работать в этом направлении", - сообщила Потяева РИА Новости.