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РИА Новости

Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с издевательствами над школьником

10:42 03.10.2019
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© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева будет разбираться в ситуации с издевательствами над учеником в школе 1536, управление по детству поедет в школу, чтобы поговорить с участниками процесса, классным руководителем и директором.
Ранее в социальных сетях появилось видео издевательств над учеником столичной школы №1536, одноклассники опустили его головой в унитаз.
Пресс-служба столичного департамента образования и науки ранее сообщила РИА Новости, что департамент начал проверку по факту произошедшего, в отношении виновных примут меры.
"Конечно, будем разбираться. У меня пока нет уполномоченного по правам ребенка, но управление по детству в обязательном порядке с выездом на место будет разбираться в ситуации, что произошло, каким образом были допущены такие упущения, обязательно будем разбираться. Надо переговорить с участниками процесса, с классным руководителем, с директором, мы будем работать в этом направлении", - сообщила Потяева РИА Новости.
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