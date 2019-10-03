В Перми начали проверку условий труда заявивших об увольнении неонатологов

ПЕРМЬ, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура Орджоникидзевского района Перми начала проверку условий труда неонатологов больницы № 6, заявивших о готовности уволиться всем составом из-за низкой заработной платы и перегрузок, сообщается на Прокуратура Орджоникидзевского района Перми начала проверку условий труда неонатологов больницы № 6, заявивших о готовности уволиться всем составом из-за низкой заработной платы и перегрузок, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В среду на канале профсоюза "Альянс врачей" в YouTube был опубликован видеоролик с заявлением о том, что неонатологи родового отделения больницы № 6 Орджоникидзевского района Перми готовы всем составом уволиться. Как пояснила в своем обращении заведующая отделением Ирина Петрова, такой жест медиков связан с низкой заработной платой и большой загруженностью на работе.

"Прокуратура Орджоникидзевского района г. Перми в связи с размещением в сети интернет сведений о нарушении трудовых прав работников ГБУЗ ПК "Городская больница № 6" организовала проверку", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве пояснили, что в ходе проверки работники прокуратуры встретятся с коллективом медучреждения, дадут правовую оценку выполнению работниками трудовых функций по совместительству, а также соблюдения законодательства об охране труда.