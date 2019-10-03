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РИА Новости

В Перми начали проверку условий труда заявивших об увольнении неонатологов

10:42 03.10.2019
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© AnonymousОдин из центральных районов города Перми
Один из центральных районов города Перми
© Anonymous
Один из центральных районов города Перми. Архивное фото
ПЕРМЬ, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура Орджоникидзевского района Перми начала проверку условий труда неонатологов больницы № 6, заявивших о готовности уволиться всем составом из-за низкой заработной платы и перегрузок, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
В среду на канале профсоюза "Альянс врачей" в YouTube был опубликован видеоролик с заявлением о том, что неонатологи родового отделения больницы № 6 Орджоникидзевского района Перми готовы всем составом уволиться. Как пояснила в своем обращении заведующая отделением Ирина Петрова, такой жест медиков связан с низкой заработной платой и большой загруженностью на работе.
"Прокуратура Орджоникидзевского района г. Перми в связи с размещением в сети интернет сведений о нарушении трудовых прав работников ГБУЗ ПК "Городская больница № 6" организовала проверку", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве пояснили, что в ходе проверки работники прокуратуры встретятся с коллективом медучреждения, дадут правовую оценку выполнению работниками трудовых функций по совместительству, а также соблюдения законодательства об охране труда.
Ранее в министерстве здравоохранения Пермского края заявили, что информация о массовом увольнении неонатологов в ГБ № 6 не соответствует действительности. В ведомстве заверили, что медицинская помощь в роддоме оказывается в штатном режиме, в больнице обеспечены круглосуточные дежурства акушеров-гинекологов и неонатологов.
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Георгий Менткевич
2 октября, 15:52РИА Новости
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