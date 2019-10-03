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РИА Новости

Корабль с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от МКС

10:41 03.10.2019 (обновлено: 11:31 03.10.2019)
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© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"Пилотируемый корабль "Союз МС-12" отстыковался от Международной космической станции. 3 октября 2019
Пилотируемый корабль Союз МС-12 отстыковался от Международной космической станции. 3 октября 2019
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
Пилотируемый корабль "Союз МС-12" отстыковался от Международной космической станции. 3 октября 2019
КОРОЛЕВ (Московская область), 3 окт — РИА Новости. Корабль "Союз МС-12" с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция операции.
В 13:06 мск двигательная установка корабля сработает на торможение, а в 14:00 он должен будет приземлиться примерно в 145 километрах от Жезказгана в Казахстане.
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На борту корабля находятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, прибывшие на станцию 15 марта 2019 года. Вместе с ними в экипаже первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, попавший на станцию гораздо позже — 26 сентября на корабле "Союз МС-15".
За время, пока "Союз МС-12" находился в составе МКС, космонавты приняли грузовые корабли "Прогресс МС-11", "Прогресс МС-12", Cygnus NG-11 и Konotouri-8, встречали экипажи кораблей "Союз МС-13" и "Союз МС-15", а также работали с антропоморфным роботом "Федором", который стартовал на "Союзе МС-14" 22 августа и после неполадок системы сближения и стыковки причалил к станции 27 августа.
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Хаззаа аль-МансуриНик ХейгАлексей ОвчининМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРИА Наука
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