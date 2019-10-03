Корабль с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 3 окт — РИА Новости. Корабль "Союз МС-12" с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция операции.

В 13:06 мск двигательная установка корабля сработает на торможение, а в 14:00 он должен будет приземлиться примерно в 145 километрах от Жезказгана в Казахстане.

На борту корабля находятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, прибывшие на станцию 15 марта 2019 года. Вместе с ними в экипаже первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, попавший на станцию гораздо позже — 26 сентября на корабле "Союз МС-15".