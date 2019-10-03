Россия выдаст рекордный объем займов, пишут СМИ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министерство финансов России резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2020-2022 годы.
В ближайшие три года правительства и организации из других стран должны получить от России более триллиона рублей взаймы. Это больше, чем за предыдущие пять лет.
Деньги зарубежным заемщикам требуются для завершения совместных проектов с российскими партнерами, следует из материалов ведомства. Также программа подразумевает финансирование покупателей российской продукции.
Список получателей кредитов не раскрывается, однако эксперты предполагают, что большая часть средств пойдет на строительство АЭС в Турции и Индии и развитие инфраструктуры в области атомной энергетики в Иране.
При этом вернуть в следующие три года Россия сможет вернуть только 370 миллиардов рублей — от выданных ранее кредитов.
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