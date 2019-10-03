Россия выдаст рекордный объем займов, пишут СМИ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министерство финансов России резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. Об этом сообщает газета Министерство финансов России резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2020-2022 годы.

В ближайшие три года правительства и организации из других стран должны получить от России более триллиона рублей взаймы. Это больше, чем за предыдущие пять лет.

Деньги зарубежным заемщикам требуются для завершения совместных проектов с российскими партнерами, следует из материалов ведомства. Также программа подразумевает финансирование покупателей российской продукции.

Список получателей кредитов не раскрывается, однако эксперты предполагают, что большая часть средств пойдет на строительство АЭС в Турции и Индии и развитие инфраструктуры в области атомной энергетики в Иране.