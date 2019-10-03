В аэропорту Челябинска самоходный трап врезался в самолет с пассажирами

ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Самоходный трап в ночь на четверг врезался в самолет с пассажирами в аэропорту Челябинска, пострадавших нет, обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Челябинска.

"Инцидент произошел в 04.15 (02.15 мск). Самоходный трап врезался в воздушное судно А-321. Предварительная причина – техническая неисправность. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Самолет с пассажирами должен был вылететь в Москву в аэропорт Шереметьево, уточнил он. В настоящее время половина пассажиров уже отправлена другим бортом, другая ожидает отправки, добавил он.