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РИА Новости

В аэропорту Челябинска самоходный трап врезался в самолет с пассажирами

10:34 03.10.2019 (обновлено: 10:56 03.10.2019)
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© Фото : wikimedia / Anthony IvanoffАэропорт города Челябинска Баландино
Аэропорт города Челябинска Баландино
© Фото : wikimedia / Anthony Ivanoff
ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Самоходный трап в ночь на четверг врезался в самолет с пассажирами в аэропорту Челябинска, пострадавших нет, обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Челябинска.
"Инцидент произошел в 04.15 (02.15 мск). Самоходный трап врезался в воздушное судно А-321. Предварительная причина – техническая неисправность. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Самолет с пассажирами должен был вылететь в Москву в аэропорт Шереметьево, уточнил он. В настоящее время половина пассажиров уже отправлена другим бортом, другая ожидает отправки, добавил он.
По факту случившегося комиссия проводит проверку, в том числе обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники транспортной прокуратуры, отметили в пресс-службе.
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3 сентября, 16:37РИА Новости
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