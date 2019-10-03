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РИА Новости

В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником

10:32 03.10.2019
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Департамент образования и науки Москвы проводит проверку по факту издевательств над учеником школы 1536, в отношении виновных примут меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
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"Департамент образования и науки Москвы по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Подобные инциденты недопустимы. В отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры",- сообщили в пресс-службе.
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