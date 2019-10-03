В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Департамент образования и науки Москвы проводит проверку по факту издевательств над учеником школы 1536, в отношении виновных примут меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.

Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.