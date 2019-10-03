В Уфе завели дело после гибели первокурсника техникума на уроке физкультуры

УФА, 3 окт – РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели первокурсника техникума на уроке физкультуры в Уфе, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Трагедия с 17-летним студентом первого курса одного из техников Уфы произошла на уроке физкультуры в парке имени Маяковского 27 сентября. Молодой человек почувствовал себя плохо во время пробежки и потерял сознание. Однокурсники вызвали бригаду скорой помощи, подросток был госпитализирован, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, в больнице была констатирована его смерть

"По факту смерти 17-летнего подростка следственным отделом по Кировскому району города Уфы возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - говорится в сообщении башкирского следкома.

Отмечается, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, изучают состояние здоровья студента на момент происшествия, допрашивают очевидцев, членов семьи погибшего, учащихся и педагогов техникума.