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РИА Новости

В Уфе завели дело после гибели первокурсника техникума на уроке физкультуры

10:31 03.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
УФА, 3 окт – РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели первокурсника техникума на уроке физкультуры в Уфе, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Трагедия с 17-летним студентом первого курса одного из техников Уфы произошла на уроке физкультуры в парке имени Маяковского 27 сентября. Молодой человек почувствовал себя плохо во время пробежки и потерял сознание. Однокурсники вызвали бригаду скорой помощи, подросток был госпитализирован, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, в больнице была констатирована его смерть.
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"По факту смерти 17-летнего подростка следственным отделом по Кировскому району города Уфы возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - говорится в сообщении башкирского следкома.
Отмечается, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, изучают состояние здоровья студента на момент происшествия, допрашивают очевидцев, членов семьи погибшего, учащихся и педагогов техникума.
"В ходе расследования лицам, ответственным за соблюдения требований безопасности жизни и здоровья учащихся во время учебного процесса, будет дана правовая оценка", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
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