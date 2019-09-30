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РИА Новости

В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой

06:59 30.09.2019 (обновлено: 07:45 30.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 30 сен - РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют обстоятельства и причины гибели студента в Уфе, сообщили РИА Новости в республиканском управлении СК.
Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что скончался первокурсник уфимского колледжа, которому стало плохо во время занятий по физической культуре.
"Первокурснику стало плохо на уроке физкультуры, была вызвана скорая помощь. Молодого человека доставили в больницу, где он скончался. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, опрашивают однокурсников, преподавателей и родных. В ходе проверки в том числе будет выяснено, было ли у студента заболевание", - сказал он.
По факту случившегося начата доследственная проверка.
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