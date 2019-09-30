В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой

"Первокурснику стало плохо на уроке физкультуры, была вызвана скорая помощь. Молодого человека доставили в больницу, где он скончался. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, опрашивают однокурсников, преподавателей и родных. В ходе проверки в том числе будет выяснено, было ли у студента заболевание", - сказал он.