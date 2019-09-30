В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой

УФА, 30 сен - РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют обстоятельства и причины гибели студента в Уфе, сообщили РИА Новости в республиканском управлении СК.
Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что скончался первокурсник уфимского колледжа, которому стало плохо во время занятий по физической культуре.
"Первокурснику стало плохо на уроке физкультуры, была вызвана скорая помощь. Молодого человека доставили в больницу, где он скончался. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, опрашивают однокурсников, преподавателей и родных. В ходе проверки в том числе будет выяснено, было ли у студента заболевание", - сказал он.
По факту случившегося начата доследственная проверка.
20 декабря 2018, 22:04РИА НовостиВ Дагестане школьник умер на уроке физкультуры